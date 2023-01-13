الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 09:22 م

الأردن يشارك بمؤتمر الإعلام العربي في تونس

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الوكيل الإخباري - شارك المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية في القاهرة علاء الزيود بمؤتمر الإعلام العربي المنعقد بدورته الثانية في تونس بتنظيم من اتحاد إذاعات الدول العربية، لمناقشة الجهود العربية في التعامل مع الهيمنة الإعلامية الرقمية.

ويحضر المؤتمر، الذي يستمر ليومين، ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومندوبيات الدول الأعضاء إلى جانب شخصيات إعلامية وأكاديمية متخصصة من الدول العربية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وقال ، الزيود إن مشاركة الأردن في فعاليات المؤتمر يأتي من منطلق دور المملكة، عبر وزارة الاتصال الحكومي، في الجهود العربية المبذولة للتعامل مع هذا الملف، وما قدمته المملكة من استراتيجية متكاملة لجامعة الدول العربية حول سبل تنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية.

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يشار إلى أن الأردن، وبقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، يترأس اللجنة العربية الخاصة بوضع استراتيجية موحَّدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدوليّة، كما جرى تكليف الأردن بوضع استراتيجية مقترحة وتصور متكامل وفقاً للتجارب الدولية في هذا المجال.


 




 

 


 

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