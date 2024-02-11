الأردن يشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية

الوكيل الإخباري - يشارك وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

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ويأتي المنتدى تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام".



وافتتح أعمال المنتدى كل من وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، وبحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.



ويناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح.



ويتناول المنتدى تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، ويتطرق إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.