الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 09:57 ص

الرواشدة: الكهرباء الوطنية تعمل على ترسيخ نظام مؤسسي لإدارة المخاطر

32049c47-71de-4b0d-ac31-a076336d082e


الوكيل الإخباري - ناقش متخصصون من شركة الكهرباء الوطنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمستشار شركة ديلويت آلية إنشاء نظام إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة وفقاً للمواصفة العالمية   ISO 31000. 

اضافة اعلان


وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة على أهمية إنشاء نظام إدارة  المخاطر المؤسسية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، وأنه لا بديل في ظل الظروف الراهنة والتحديات المحيطة عن اتباع هذا النهج الذي من شأنه  تجنب المخاطر واستغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى تحسين مختلف العمليات الفنية والإدارية والمالية بما يتواءم والخطة الاستراتيجية. 


وأوضح الرواشدة أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على البرنامج الزمني للمشروع الذي يتضمن ورشات توعوية في مختلف مناطق الشركة، ودورات تدريبية متخصصة ومعتمدة لكادر دائرة التطوير المؤسسي والسلامة العامة على المواصفة العالمية ISO 31000 ، وذلك بهدف تعزيز القدرات ورفع كفاءة الكوادر من خلال التدريب.


من جانبه شدّد نائب مدير البرنامج عمار جرار على التزام البرنامج بإيجاد حلول فنية ومالية مبتكرة تعزز الاستدامة الدائمة لعمليات نظام الطاقة.


بدوره قال رئيس قطاع الطاقة في البرنامج بريان وود "إن أحد العناصر الرئيسية في هذا المسعى يستلزم  إدماج وتطبيق عملية شاملة لإدارة المخاطر داخل إدارات محددة في شركة الكهرباء الوطنية كمشروع تجريبي".


ووفق مدير دائرة التطوير المؤسسي والسلامة العامة في شركة الكهرباء الوطنية المهندسة ايمان الطيراوي فإن هذا النهج  يتضمن تقييم وتعزيز إجراءات إدارة المخاطر الحالية، ودعم القدرات الفنية من خلال التدريب المتخصص، وتعزيز ثقافة الوعي المتزايد بممارسات إدارة المخاطر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65c1f32d63bd8

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

GQJHYTkkKfcwcRIeXltATsQVzBou5sEJNT6OevxJ

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

220244155927709838477

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

220245124338697856779

ماحص: استمرار إزالة الصخور والاتربة الناتجة عن الانهيار الصخري في منطقة العين

122022298553742094464

ارتفاع سعر البطاطا بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
65affccef0b3d

تسجيل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي بلغ 3720 ميجاواط

66

ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

421649376_784399720394265_5777001076928816939_n

السعايدة يتفقد سير العمل بمركز خدمة الجمهور في هيئة الطاقة والمعادن

9a402867-9588-451b-9da1-a84beddccc64

الرواشدة: لدى الكهرباء الوطنية خبرات تخدم القطاع الأكاديمي وتسهل دخوله سوق العمل

0714

تفعيل منصة دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي- رابط

717266c8-2c21-4afa-994b-1edfd1a0ec40

150 جيولوجيا يؤدون القسم القانوني امام وزير الطاقة