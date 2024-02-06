الطاقة: فلس الريف يزود 473 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و603 الف دينار

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع لها ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء ، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 443 منزلاً وموقعاً بكلفة إجمالية بلغت مليون و 564 ألف دينار.

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وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع ليتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جَـرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني أنها شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية للمشروع بلغت 675 ألف دينار.



وتجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني بلغت كلفة إيصال التيار الكهربائي لها 321 ألف دينار، وأضاف المومني أن القرارات شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة إجمالية بلغت 97 الف دينار.



ووفقاً للمومني شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا في اجتماعها اليوم شريحة المنازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء وبكلفة إجمالية بلغت 15 ألف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



وأضاف المومني أن الفئات الموافق عليها تشمل إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 139 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات الليل.



وساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم ضمن الأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف للمشاريع وفقاً للقرارات 60 الف دينار



وأشار المومني أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي شملتها قرارات اللجنة المزارع المتضمنة الآبار الارتوازية الواقعة خارج التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 144 ألف دينار بهدف دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.