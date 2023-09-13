الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الأربعاء، 13-09-2023 12:09 م

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

920231213814276003052


الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي، حول تسديد الديون المترتبة على الأفراد والمنشآت لصالح المؤسسة . 

ودعت المؤسسة خلال الفيديو، الذي نشرته اليوم، الأفراد والمنشآت المدينين لتسديد المديونية المترتبة عليهم، من خلال التسديد نقداً، أو من خلال إبرام اتفاقية تقسيط. 

اضافة اعلان


وأشارت، إلى أنه على الأفراد مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي، وتقديم طلب تقسيط للمبالغ في أقرب وقت. 

أما المنشآت المدينة، بينت المؤسسة أن عليها مراجعة فرع الضمان التابعة له، لإبرام اتفاقية التقسيط، واستكمال الإجراءات، لتجيب فرض غرامات عليها، وفقاً لأحكام القانون. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

1694598605197

الإدارة المحلية: ورشة لتحديث الخطة الاستراتيجية للنفايات الصلبة

e

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

720231010812823859682

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

477699

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

image770x420cropped

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

أخبار متعلقة
9202311115026737321412

الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من برنامج استدامة ++

0L5A8949

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

8202320124953691483964

الضمان ينهي وضع أسس تقديم منح جامعية لأبناء متقاعديه والاعلان عنها قريباً

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

0L5A8949

الضمان: منح دراسية لأبناء المتقاعدين والإعلان عن آلية توزيعها قريباً