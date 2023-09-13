الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي، حول تسديد الديون المترتبة على الأفراد والمنشآت لصالح المؤسسة .



ودعت المؤسسة خلال الفيديو، الذي نشرته اليوم، الأفراد والمنشآت المدينين لتسديد المديونية المترتبة عليهم، من خلال التسديد نقداً، أو من خلال إبرام اتفاقية تقسيط.

اضافة اعلان



وأشارت، إلى أنه على الأفراد مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي، وتقديم طلب تقسيط للمبالغ في أقرب وقت.



أما المنشآت المدينة، بينت المؤسسة أن عليها مراجعة فرع الضمان التابعة له، لإبرام اتفاقية التقسيط، واستكمال الإجراءات، لتجيب فرض غرامات عليها، وفقاً لأحكام القانون.