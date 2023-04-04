الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء،اتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة 1.250 مليار دولار وبسعر كوبون ثابت 7.5 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات وتسعة أشهر أي في كانون الثاني في 2029.



وتمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الكوبون 25 نقطة أساس من إصدار العام الماضي حيث كانت 7.75 بالرغم من قيام البنك الفدرالي الأميركي برفع الفائدة سبع مرات منذ الإصدار السابق.



وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار إلا ان العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر 4.7 مليار دولار أي 6 أضعاف الحجم المستهدف.



وبين أن هذه التغطية المرتفعة مكنتنا من رفع قيمة الإصدار إلى 1250 مليار دولار ، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ سيستخدم لتسديد ديون سابقة أعلى تكلفة. علما بان عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق 230، بما فيها اهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات.



يذكر أن العديد من الدول النامية لم تتمكن من القيام بإصدار سندات يوروبوند هذا العام لانعدام الطلب الاستثماري عالميا فيها بسبب عدم استقرارها المالي والنقدي،و أكد المستثمرون أن الأردن قد تمكن من تحقيق ما وعد به خلال السنوات الماضية من إصلاحات ماليه حافظت على الاستقرار الاقتصادي.



وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس إلى أن حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة إلى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة.



ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2023، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام ولن يزيد من قيمته.

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