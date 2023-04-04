الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة إدخال عبوات من سائل الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري

دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

ترمب يغادر محكمة مانهاتن بعد مثوله في جلسة تاريخية

ترمب للمحكمة: أنا غير مذنب وينكر 34 تهمة

آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للأطفال الأيتام

البريطانيون يواجهون ارتفاع الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

الثلاثاء، 04-04-2023 10:28 م

الأردن يصدر سندات يوروبوند بفائدة اقل من إصدار العام الماضي

6


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء،اتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة 1.250 مليار دولار وبسعر كوبون ثابت 7.5 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات وتسعة أشهر أي في كانون الثاني في 2029.

وتمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الكوبون 25 نقطة أساس من إصدار العام الماضي حيث كانت 7.75 بالرغم من قيام البنك الفدرالي الأميركي برفع الفائدة سبع مرات منذ الإصدار السابق.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار إلا ان العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر 4.7 مليار دولار أي 6 أضعاف الحجم المستهدف.

وبين أن هذه التغطية المرتفعة مكنتنا من رفع قيمة الإصدار إلى 1250 مليار دولار ، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ سيستخدم لتسديد ديون سابقة أعلى تكلفة. علما بان عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق 230، بما فيها اهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن وبالتالي فائدة السندات.

يذكر أن العديد من الدول النامية لم تتمكن من القيام بإصدار سندات يوروبوند هذا العام لانعدام الطلب الاستثماري عالميا فيها بسبب عدم استقرارها المالي والنقدي،و أكد المستثمرون أن الأردن قد تمكن من تحقيق ما وعد به خلال السنوات الماضية من إصلاحات ماليه حافظت على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس إلى أن حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة إلى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2023، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام ولن يزيد من قيمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420233223913463403812

دورة لتعلم أحكام التجويد بمركز شابات صخرة

320232873516940440710

الأمانة تنظم ورشة تعريفية بمسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

3202322161548830640221

أوقاف الزرقاء تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني عن الإمام الرازي

420234104935899571164

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

42023222625206861595

آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للأطفال الأيتام

5

مذكرة تفاهم بين الوطنية للتشغيل وصندوق المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-26 at 2.53.09 PM

ترجيح صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط قريبا

624d4635c943d

الحكومة اقترضت 2.723 مليار دينار خلال العام الماضي

البنك المركزي (5)

قرار رفع أسعار الفائدة في الاردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ اليوم

320232216336295156133

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

320232221017455535295

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع الفائدة على القروض في الأردن

320232216336295156133

تعميم هام من البنك المركزي على جميع البنوك