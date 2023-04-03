ترجيح صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط قريبا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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رجح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب صرف المستحقات المالية للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط عن الفصل الأول الماضي قريبا.وقال الخطيب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة بانتظار توفر المخصصات من وزارة المالية للمباشرة بصرفها لمستحقيها.وأضاف أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية سواءً من خلال البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية فور توفر المخصصات وستعلن عن ذلك من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن منحة أبناء الشمال تشمل الطلبة في كل من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية العقبة الجامعية، والجامعة الأردنية/ فرع العقبة.وكانت وردت لـ"الوكيل الإخباري"، استفسارات من طلبة حول موعد صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط في الجامعات.