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الخميس، 30-03-2023 03:34 م

الحكومة اقترضت 2.723 مليار دينار خلال العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة المالية أن الحكومة اقترضت خلال العام الماضي 2.723 مليار دينار.

ووصل إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي إلى 38.489 مليار دينار مقارنة مع 35.766 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021، بحسب المملكة.


وأظهرت بيانات وزارة المالية أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 111%.

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وكشفت أن مجموع الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاي العام الماضي إلى 7.822 مليار دينار.


 




 

 


 

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