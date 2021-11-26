الأردن يلزم القادمين من جنوب إفريقيا بفحص كورونا

الوكيل الاخباري-

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عممت هيئة تنظيم الطيران المدني، على مكاتب السياحة بإلزام القادمين من جنوب إفريقيا ومن ضمنهم متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بإجراء فحص قبل وبعد الوصول إلى الأردن، حسب رئيس مجلس الهيئة الكابتن هيثم مستو.وقال مستو، إنّه "لا يوجد رحلات جوية مباشرة بين الأردن وجنوب إفريقيا، وذلك وفق حديثه للمملكة.وأضاف، أنه "لا يوجد أيضا رحلات مبرمجة بين البلدين ولا حتى بتوقف في دولة ثالثة".وجاءت استفسارات "المملكة"، بعد اعلان علماء في جنوب إفريقيا الخميس اكتشاف "متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا"، مشيرين الى أن المتحّورة +بي.1.1.529+ تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات" و"قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".وأعلنت دول عدة عبر العالم خصوصا في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنّه سيتم عقد اجتماع للخبراء من جنيف، الجمعة، لتقييم السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا (بي 1.1.529) وسط قلق متزايد.واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا؛ على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.وقالت إنها ستقيد أيضا رحلات الوصول القادمة من جنوب أفريقيا والدول المجاورة في محاولة لإبعاد السلالة المتحورة عنها