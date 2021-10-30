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السبت، 30-10-2021 12:55 م

لجنة الأوبئة: مطعوم كورونا متوفر في المملكة من سن 12 إلى 17 سنة اختياريا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي اليوم السبت إن مطعوم فيروس كورونا متوفر في المملكة من سن 12 إلى 17 سنة اختياريا.

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وقال الحجاوي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن اعطاء لقاح فيروس كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لم يطرح.

 

وأضاف ان الآثار الجانبية لمطعوم فيروس كورونا للفئة العمرية 12 إلى 17  في أقلها.

 

ونوه إلى أن الولايات المتحدة الامريكية أقرت لقاح فايزر للاطفال لأنه آمن وفعال بنسبة 95%.

 

واشار إلى أنه يدعو أولياء أمور طلبة المدارس بالتوجه إلى تطعيم أبنائهم لانه هو الحل لحمايتهم من الجائحة، موضحا انه يتوفر خياريا.

 

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