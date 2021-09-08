الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين العراقيين الراغبين بدخول السوق



الوكيل الاخباري - ثمن رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي توجه الحكومة الأردنية ممثلة بوزارتي الداخلية والخارجية وضع الية جديدة تتضمن منح تسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين بهدف تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية.



واشار السنافي في بيان الأربعاء، الى ان اتحاد المقاولين العراقيين تلقى كتابا رسميا من السفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي ابلغهم فيه نية وزارة الداخلية بحصر اسماء المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين الراغبين بزيارة الأردن تمهيدا لمنحهم تاشيرات الدخول اللازمة ولعدة سفرات، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومنح التسهيلات لرجال الاعمال العراقيين الراغبين بدخول السوق الأردني.

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