الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أن الأردن وافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الامريكية.

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وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح وصل " الوكيل الإخباري"، إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها افغانستان.



وأكد أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الاردن ونقلهم الى الولايات المتحدة.