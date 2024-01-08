الأردن يوقع اتفاقية الحج مع الجانب السعودي لهذا العام

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ترتيبات الحج لهذا العام وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي الـ 48.

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وتضمن اللقاء الذي جرى في مدينة جدة أمس الأحد، توقيع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والحج والعمرة السعودية.



وحضر اللقاء القنصل الأردني العام في جدة محمد حميد، ومدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، ومدير الحج لؤي العرضان، وعدد من المعنيين في وزارة الحج والعمرة السعودية.