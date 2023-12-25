منح مجانية وامتيازات .. هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عن فرص منح دراسية للطلاب المقيمين خارج السعودية الراغبين في متابعة دراستهم في الدراسات العليا والذين لا يمتلكون بطاقة إقامة خلال فترة التقديم، وذلك حتى تاريخ 28 ديسمبر الحالي.



وأضافت الجامعة أن الطلاب المستفيدين سيتمتعون بعدة ميزات، منها صرف مكافأة شهرية، وصرف بدل تجهيز عند وصول الطالب، والرعاية الصحية، وتوفير السكن والرعاية العلمية والاجتماعية والثقافية والتدريبية الملائمة، وتأمين وجبات غذائية ، ومكافأة بدل طباعة الرسالة العلمية للماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى مكافأة بدل تخرج لشحن الكتب وصرف تذاكر سفر إلى بلده سنوياً.



ووفقاً للشروط التالية :



عمر الطالب لا يزيد عن 35 سنة للدكتوراه و30 سنة للماجستير.

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يجب أن يحمل المتقدم مؤهلاً معترفًا به في بلده، ويجب أن لا يقل معدل هذا المؤهل عن جيد جداً.

يجب أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

يجب تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سابقين.

يجب ألا يكون المتقدم مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية في السعودية .

الحصول على إحدى الدرجات التالية في اختبارات اللغة الإنجليزية:

توفل (IBT) 61

توفل (CBT) 173

توفل (PBT) 500

آيلتس (IELTS) 5

تفاصيل التقديم : انقر هنا