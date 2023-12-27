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الأربعاء، 27-12-2023 06:47 م

السفارة السعودية تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

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الوكيل الاخباري - نظمت السفارة السعودية في الأردن، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. لغة الشعر والفنون" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

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وقال السفير السعودي نايف السديري، إن احتفاء العالم في 18 كانون الأول سنويا، باليوم العالمي للغة العربية، يؤكد مكانة اللغة العربية بوصفها الوعاء الحضاري للتراث، والثقافة، والفكر العربي بكافة أبعاده وجوانبه، وأهميتها في الحضارة الإنسانية، وتأثيرها في لغة العلوم والأدب والشعر والفنون طيلة قرون عدة.

 

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