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الخميس، 29-06-2023 06:50 م

الأردن.. 741 مليون دينار حجم التحصيلات الجمركية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت التحصيلات الجمركية لدائرة الجمارك في جميع المراكز الجمركية وغيرها من التحصيلات بنسبة 4.3% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

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وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك إلى أن إجمالي ما حصلت الدائرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وصل إلى 741 مليون دينار مقارنة مع 711 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وتمثلت التحصيلات الجمركية التي حققتها دائرة الجمارك، وضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من التحصيلات الأخرى، حيث تشكل ضريبة المبيعات المحصلة من قبل دائرة الجمارك الحصة الكبرى من الأموال الإيرادات التي تتأتى لدائرة الجمارك الأردنية وتحويلها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتندرج تحت مسمى التحصيلات الضريبية.

 




 

 


 

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