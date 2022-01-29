السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 29-01-2022 12:10 ص

الأرصاد: أمطار في شمال ووسط المملكة السبت وتحذير من الانجماد والضباب

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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وأشارت إلى أنه مع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما التحذيرات الصادرة فكانت:


- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الثلوج المتراكمة.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.


- خطر تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

 




 

 


 

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