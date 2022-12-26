الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنخفض الجوي القبرصي الذي يؤثر على المملكة .

اضافة اعلان



وأوضح آل خطاب اليوم الاثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 13.6 ملم في السلط ويليها وادي الريان بكمية 11 ملم .



أما مناطق الأغوار الوسطى كان أعلى هطول مطري في منطقة دير علا حيث بلغت كمية الأمطار فيها 9.3 ملم وفق آل خطاب.



وتابع : "في جنوب المملكة بلغت كمية الهطول المطري في الشوبك 6.3 ويليها الربة / الكرك 5.6 ملم".



وحول كمية الهطول المطري في المناطق الشمالية بلغ الهطول في رأس منيف 5 ملم ويليها جرش بكمية 4 ملم .



ونوه أن منطقة حدائق الحسين / عمان بلغت كميات الهطول المطري فيها 4 ملم .



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي قبرصي منذ ساعات أمس والذي صاحبه أمطار غزيرة .