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الإثنين، 26-12-2022 12:31 م

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنخفض الجوي القبرصي الذي يؤثر على المملكة .

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وأوضح آل خطاب اليوم الاثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 13.6 ملم في السلط ويليها وادي الريان بكمية 11 ملم .

أما مناطق الأغوار الوسطى كان أعلى هطول مطري في منطقة دير علا حيث بلغت كمية الأمطار فيها 9.3 ملم وفق آل خطاب.

وتابع : "في جنوب المملكة بلغت كمية الهطول المطري في الشوبك 6.3 ويليها الربة / الكرك 5.6 ملم".

وحول كمية الهطول المطري في المناطق الشمالية بلغ الهطول في رأس منيف 5 ملم ويليها جرش بكمية 4 ملم .


ونوه أن منطقة حدائق الحسين / عمان بلغت كميات الهطول المطري فيها 4 ملم .


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي قبرصي منذ ساعات أمس والذي صاحبه أمطار غزيرة .

 




 

 


 

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