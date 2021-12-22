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الأربعاء، 22-12-2021 12:59 م

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

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أرشيفية


الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحاولي (3-4) درجات مئوية.

 

وأضافت أن الاجواء تكون باردة في اغلب مناطق المملكة، الأربعاء، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً في شمال ووسط المملكة، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.اضافة اعلان


وفي خليج العقبة، تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، كما حذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.

 

وتالياً درجات الحرارة المتوقع تسجيلها في عدد من مناطق المملكة:

 

المدينة              درجة الحرارة (س°)
                     العظمى الصغرى
شرق عمان              10        06
غرب عمان              08       04
المرتفعات الشمالية    07       04
مرتفعات الشراه        09       02
مناطق البادية         16        03
مناطق السهول        11        06
الاغوار الشمالية        19        11
الاغوار الوسطى       20        12
الاغوار الجنوبية       22        10
البحر الميت           21        11

 




 

 


 

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