الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

الوكيل الإخباري- صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بان المملكة تأثرت خلال النصف الأول من نيسان الحالي بحالة من عدم الاستقرار الجوي بتاريخ 10/04/2023 تبعها منخفض جوي علوي مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 12/ 04/2023، حيث شهدت اغلب مناطق المملكة هطولات مطرية تركزت على المناطق الوسطى والشمالية وأجزاء من المناطق الجنوبية، حيث كانت الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بتساقط لحبات البرد احياناً، مما أدى الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

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واضاف آل خطاب بأن مجاميع الامطار التي هطلت خلال الفترة 10-14 نيسان الحالي رفعت الموسم المطري الحالي لمناطق المملكة بنسب بلغت 12% في المناطق الشمالية، 18% في المناطق الوسطى، 9% في المناطق الشرقية، 19% المناطق الجنوبية.



وافاد آل خطاب بان اعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى بلغ 95.5 ملم في محطة رصد حدائق الحسين وبنسبة 20% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 88.7 ملم وبنسبة 17% من معدلها الموسمي العام، ويليها محطة رصد جوي السلط وبمجموع مطري بلغ 85.5 ملم وبنسبة 17% من معدلها الموسمي العام، أما المناطق الشمالية سجلت محطة رصد جوي رأس منيف أعلى مجموع مطري وبلغ 81.8 ملم وبنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، ويليها محطة رصد جوي اربد وبمجموع مطري بلغ 58.0 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام. وبلغ أعلى مجموع مطري في المناطق الجنوبية 47.5 ملم في محطة رصد الطفيلة وبنسبة 25% من معدلها الموسمي العام يليها محطة رصد الشوبك وبمجموع مطري بلغ 44.8 ملم وبنسبة 18% من معدلها الموسمي العام.



والجدير بالذكر بان المناطق الوسطى والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وبعض أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد حققت موسمها المطري كاملاً حتى هذا التاريخ، فيما زاد عن موسمها المطري الكامل في بعض أجزاءٍ منها.

الرسم البياني ادناه يبين النسبة المئوية لانحراف المجاميع المطرية عن معدلاتها لمثل هذا الوقت من الموسم المطري حتى صباح 14/04/2023.



