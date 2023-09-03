الأرصاد: عودة الأجواء الحارة إلى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري-براءة الشلالدة

أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نهاية الأسبوع الحالي. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد الجوية اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة سترتفع إلى 6 درجات عن معدلاتها الطبيعية الخميس القادم وستستمر لغاية يوم السبت.



وأضافت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم الجمعة حيث تصل درجة الحرارة في عمان إلى 37 درجة وفي مدينة العقبة 43 درجة مئوية.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.