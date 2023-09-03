الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

نقيب المهندسين رئيسا لمجلس النقباء

ذبحتونا: انعكاسات سلبية لخفض مقاعد الطب في الجامعات - تفاصيل

الأرصاد: عودة الأجواء الحارة إلى المملكة في هذا الموعد

البلقاء التطبيقية: إعلان نتائج "الشامل" يوم الثلاثاء القادم إشاعة

المحاكم تباشر أعمالها اليوم بعد انتهاء العطلة القضائية

الكويت.. تعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية

دراسة لتحديد حجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي و"الليموزين"

اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

الإعلان عن مشاريع جديدة في جرش تشمل بيت ضيافة ومسلخا جديدا

الأحد، 03-09-2023 01:24 م

الأرصاد: عودة الأجواء الحارة إلى المملكة في هذا الموعد

9999


الوكيل الإخباري-براءة الشلالدة

أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نهاية الأسبوع الحالي. اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة سترتفع إلى 6 درجات عن معدلاتها الطبيعية الخميس القادم وستستمر لغاية يوم السبت. 

وأضافت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم الجمعة حيث تصل درجة الحرارة في عمان إلى 37 درجة وفي مدينة العقبة 43 درجة مئوية.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة  لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عطلة

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

64f46b026d304

"هيئة الاتصالات" تنجز 15836 بيانا جمركيا منذ بداية العام

طريقة-زراعة-الفطر-بدون-بذور-إليك-الخطوات

ورشة عمل تدريبية حول تقنيات زراعة الفطر المحاري بإربد

9999999

نقيب المهندسين رئيسا لمجلس النقباء

8202323205149127727576

السير تحذر السائقين : غرامة مالية تصل لـ 200 دينار لمرتكب هذه المخالفة !

00

ذبحتونا: انعكاسات سلبية لخفض مقاعد الطب في الجامعات - تفاصيل

أخبار متعلقة
خضار

حماية المستهلك تطالب بتكثيف الرقابة على السلع المكشوفة

273964_16_1691933036

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

تنزيل

جامعة عجلون تحول التعليم عن بعد يومي الأحد والاثنين المقبلين

٧٧٧

في جميع المناطق .. الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

820235173931861902610

تعميم صادر عن محافظ العقبة بسبب موجة الحرّ

main_image64d68ca61abb0

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الجمعة