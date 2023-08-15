حماية المستهلك تطالب بتكثيف الرقابة على السلع المكشوفة

الوكيل الإخباري

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- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى عدم شراء السلع المعروضة على جنبات الطرق وفي المحلات المكشوفة وخاصة الخضار والفواكه لسرعة تلفها نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس الحارقة، وذلك لأن ارتفاع درجات الحرارة سيعمل على سرعة تلف هذه السلع وبالتالي عدم الاستفادة منها وتكبدهم خسائر هم في غنى عنها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.ودعا الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك، المزارعين الى اتخاذ تدابير وقائية لحماية المنتجات من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وذلك من خلال الإسراع في عملية قطفها وتحميلها في ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف وبالتالي تعرضهم لخسائر مالية إضافية.وحذر من مسألة نقص المعروض من هذه المنتجات على حساب الكميات المطلوبة لأن هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع في أسعارها مما يؤثر على القدرات الشرائية لدى المواطنين الذين يعانون ظروف صعبة.وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الأسواق في جميع محافظات المملكة في هذه الظروف الاستثنائية لمنع أي محلات أو بسطات أو مركبات متنقلة تقوم بعرض منتجاتها تحت اشعة الشمس المرتفعة والتي سيؤثر سلبا على مدى صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، كما ان عرضها تحت اشعة الشمس يقلل من جودتها وخاصة الخضار والفواكه التي لا تتحمل درجات حرارة مرتفعة.وناشد المواطنين الى عدم الخروج من المنازل الى للضرورة القصوى وعدم شراء السلع بكميات كبيرة لأنها متوفرة في الأسواق ولا يوجد مبرر لشراء وتكديس أو تخزين السلع لان درجات الحرارة ستعمل على تلفها بسرعة كما أن التهافت على الشراء سيؤدي الى ارتفاع في الأسعار.