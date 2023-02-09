الأشغال: اغلاق طريق الموقر– الأزرق بشكل جزئي اعتبارا من السبت

الوكيل الإخباري-

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أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء أعمال صيانة طريق الموقر – الازرق (المرحلة الاولى) ضمن المنطقة من اشارة الفيصلية وحتى سجن الموقر، اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل اعمال كشط وخلطة لمواقع متفرقة من الطريق والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.وأشارت إلى أنه سيتم اغلاق الطريق بشكل جزئي ضمن منطقة العمل اعتبارا من يوم السبت المقبل، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.