الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص

الكشف عن سبب الهبوط في مقبرة اربد

الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

مباحثات رسمية بين رئيس مجلس النواب ونظيره المصري في القاهرة

"البر والإحسان" تقدم مساعدات طارئة لـ 100 أسرة ضمن حملة الشتاء

الأشغال: اغلاق طريق الموقر– الأزرق بشكل جزئي اعتبارا من السبت

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من إنتربول الأردن

"الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا

شاهد فيديو سلب محل الصرافة في اربد اليوم

الخميس، 09-02-2023 06:01 م

الأشغال: اغلاق طريق الموقر– الأزرق بشكل جزئي اعتبارا من السبت

main_image63e5184ed44c5


الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء أعمال صيانة طريق الموقر – الازرق (المرحلة الاولى) ضمن المنطقة من اشارة الفيصلية وحتى سجن الموقر،  اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل اعمال كشط وخلطة لمواقع متفرقة من الطريق والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.

وأشارت إلى أنه سيتم اغلاق الطريق بشكل جزئي ضمن منطقة العمل اعتبارا من يوم السبت المقبل، داعية المواطنين سالكي الطريق الى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202322213630485804586

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني

التربية

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص

5

الكشف عن سبب الهبوط في مقبرة اربد

7202123161239927074077

"البر والإحسان" تقدم مساعدات طارئة لـ 100 أسرة ضمن حملة الشتاء

11202130164640826391712

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من إنتربول الأردن

1202325212522664902192

"الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا

أخبار متعلقة
602cb38a4d28e

بلدية الفحيص تتعامل مع تراكم ثلوج بمنطقة البكالوريا

120234102557547611686

إغلاق جزئي لطريق بشرى الرمثا لارتفاع منسوب المياه

120231615127431434900

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

r

إغلاق وتحويل طرق في السلط

72022239032898685816

الحكومة تكشف موعد الانتهاء من مشروع الباص السريع