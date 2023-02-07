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الثلاثاء، 07-02-2023 10:39 ص

بلدية الفحيص تتعامل مع تراكم ثلوج بمنطقة البكالوريا

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الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش إن البلدية وبالتشاركية مع دوائر الأشغال وأمانة عمان بدأت بإزالة الثلوج من منطقة شارع البكالوريا منفذ مدينة الفحيص إلى العاصمة كون المنطقة مرتفعة، وتشهد تساقطا للثلوج وتراكمات.

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وبين العكروش أن جميع الآليات المطلوبة للتعامل مع المنخفض الحالي موزعة حسب الأولوية، لافتا إلى أن البلدية عملت على تجهيز مركز إيواء للحالات الطارئة في بيت الفحيص وسط المدينة.


وعملت البلدية منذ فترات سابقة على تنظيف مجاري الأودية والعبارات وردم المناطق التي من المتوقع أن تتجمع بها المياه.

 




 

 


 

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