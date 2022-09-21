الأشغال: البدء بأعمال صيانة فواصل التمدد لعدد من الجسور في البلقاء الخميس

الوكيل الإخباري-

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الاربعاء، عن بدء العمل في تنفيذ اعمال الصيانة اللازمة لعدد من الجسور في محافظة البلقاء، اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الخميس.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم صيانة جسر الكمالية وجسر أم النعاج والجسور الواقعة على طريق السلط الدائري وجسور عين الباشا الأول و الثاني.وأضافت، أن الاعمال في المرحلة الاولى تشمل جسر الكمالية، الواصل بين شارع الأميرة راية وطريق السلط، حيث سيتم استبدال فواصل التمدد على الجسر واجراء اعمال الصيانة، والعديد من الاعمال اللازمة في موقع العمل، مشيرًة إلى أنه سيتم بدء العمل في مواقع اخرى تباعًا.ونوهت الوزارة، إلى أنه سيتم اغلاق الجسر وتحويل حركة السير إلى أسفله، بالاتجاهين اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس.وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.وأشارت الوزارة، إلى أن العطاء الخاص بصيانة فواصل التمدد في محافظة البلقاء يشمل ثمانية جسور، وسيتم البدء بها تباعا خلال الفترة المقبلة، موضحًة أنه تم تقسيم الاعمال بالمشروع لضمان ديمومة الحركة المرورية.وبينت، أنه سيتم الاعلان عن أي تحويلات مرورية مستقبلا تزامنًا مع اعمال الصيانة التي تقوم بها الوزارة في المحافظة.