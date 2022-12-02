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الجمعة، 02-12-2022 05:39 م

الأشغال تباشر بأعمال صيانة جسور في البلقاء

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 الوكيل الاخباري  - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال المرحلة الثالثة لتنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من الجسور في محافظة البلقاء، اعتباراً من صباح يوم غد السبت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الجمعة، إن الأعمال بالمرحلة تشمل الجسر الواقع على تقاطع طريق العارضة مع طريق السلط الدائري بالاضافه الى الجسور الواقعه على طريق السلط الدائري.

وأضافت الوزارة، أن الأعمال بالمشروع تشمل تنفيذ أعمال إزالة فواصل التمدد القائمة على الجسر واستبدالها بفواصل تمدد جديدة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً. 

  وأشارت إلى أنه، سيتم اغلاق السير على الجسور المذكوره اعلاه بشكل جزئي ومؤقت، إذ سيتم بدء العمل بالمسرب الايمن ومن ثم الانتقال إلى الايسر.

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