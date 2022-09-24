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السبت، 24-09-2022 05:36 م

الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على فنان ويضبط المتهم الرئيسي

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الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، المتهم الرئيسي بحادثة الاعتداء على فنان أردني.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، إنه بعد الاستماع لأقوال الفنان لدى مركز أمن النصر أفاد بأنه وفي 2022/9/14 وخلال وجوده في إحدى مناطق جنوب عمان ضلَّ الطريق هناك، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بإيقافه ومحاولة الاعتداء عليه وإطلاق النار باتجاه مركبته وغادر دون الاعتداء عليه جسديا ودون إصابة، وبعد ذلك قام ذات الأشخاص بإيقافه والاعتذار منه كونهم ظنوه شخصا آخر وفُتح تحقيق في الحادثة لإلقاء القبض على الأشخاص.


وأكد أنه بوشرت التحقيقات وجمع المعلومات من موقع الاعتداء ليتمكن المحققون من تحديد هوية المتسبب الرئيس في الحادثة وجرى إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي وما زالت التحقيقات مستمرة.

 




 

 


 

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