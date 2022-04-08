الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على طريق وادي عربة

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر مديرية أشغال العقبة، اليوم الخميس، وبشكل فوري مع تجمع للرمال على جوانب طريق وادي عربة - قاع السعيديين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان قامت بإزالة الرمال الناتجة عن الرياح النشطة التي شهدها طريق وادي عربة - قاع السعيديين، حفاظا على سلاسة الحركة المرورية على الطريق، مؤكدة أن الملاحظة لم تؤثر على سلاسة الحركة المرورية على الطريق.
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