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الثلاثاء، 22-03-2022 06:52 م

محافظ العقبة : التعامل مع الممارسات المخالفة بمسؤولية ووفق القوانين والانظمة

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 الوكيل الاخباري - قال محافظ العقبة محمد الرفايعة إن الأجهزة الأمنية المعنية تقوم بمتابعة حثيثة لكل المخالفات التي قد تحدث أثناء وبعد الانتخابات من خلال كوادرها المتواجدة في مراكز الاقتراع والتعامل معها بمسؤولية وفق القوانين والانظمة.

ودعا في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، المترشحين والمؤازرين إلى عدم القيام بأية ممارسات من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام، مثل الخروج بمواكب او اطلاق عيارات نارية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين حفاظا على الارواح والممتلكات.

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