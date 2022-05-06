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الجمعة، 06-05-2022 12:18 م

الأشغال تحذر من احتمالية تشكل الغبار على طرق في البادية وانزلاقات على طرق أخرى

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الوكيل الاخباري- حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الجمعة، سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار في مناطق البادية.

كما حذرت الوزارة، في بيان، من خطر الانزلاق على الطرق في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الوزارة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.

وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة، أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت، أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت في حال استدعت الحاجة لذلك، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.

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