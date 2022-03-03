الأشغال تحذر من الغبار والهطولات المطرية الكثيفة

الوكيل الإخباري

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- حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية بسبب الغبار الناتج عن سرعة الرياح في المناطق الشرقية والجنوبية، ونتيجة الهطولات المطرية الكثيفة، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.ولفتت الوزارة إلى أنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة - حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.وشددت على أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.ونوهت إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.ودعت المواطنين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)