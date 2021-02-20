الأشغال: تحويل السير على طريق سموع دير أبي سعيد بسبب انزلاق

الوكيل الاخباري -

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حولت وزارة الأشغال العامة والإسكان السير على طريق سموع دير أبي سعيد على الجانب الأيسر من الطريق لوجود خطورة وانزلاق على الجزء الأيمن من الطريق، جرى اكتشافه من خلال الكشف الحسي على الطريق أمس الجمعة.وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إنها أجرت كشفا يوميا على الطريق بعد ظهور تشققات بسطحه، حيث بوشر بإجراءات العمل لتنفيذ التحويلة المجاورة للانزلاق في الخامس من الشهر الماضي.وأوضحت أن مكتبا هندسيا مختصا يقوم منذ عدة شهور بحصر العوامل التي أثرت على عدم استقرار المنطقة، والتي أدت إلى حدوث هذه التشققات رغم تنفيذ نظام المعالجة التي جرى اقتراحه من المركز، ومن ضمنها ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، كما يجري العمل على إعداد تقرير فني حول العوامل والأسباب التي سببت هذا الانزلاق وطرق المعالجة اللازمة.وبينت الوزارة أن صعوبة المنطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية ووجود ينابيع مياه سطحية وكذلك مياه جوفية تسبب بتأخير إنجاز الأعمال، وتطلب تنفيذ أعمال إضافية من أعمال تصريف مياه سطحية ومعالجات كثيرة للمياه الجوفية وتصريفها للمحافظة على الطريق بالإضافة إلى أعمال الحمايات والمتطلبات الفنية للمعالجة.وأكدت أن العمل في المشروع ما زال جاريا، وأنها لم تستلم الأعمال، حيث يقوم المقاول بالأعمال المطلوبة منه، وفقا للدراسات وشروط ومواصفات العطاء وما زال الطريق من مسؤوليته.يشار إلى أن مشروع طريق سموع دير ابي سعيد يتضمن إنشاء وتنفيذ وصيانة طريق بأربعة مسارب منفصلة من بلدة سموع إلى دوار دير ابي سعيد بطول 5 كم بالاتجاهين، مفصول بجزيرة وسطية، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار.