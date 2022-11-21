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الإثنين، 21-11-2022 08:39 م

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق عمان- العقبة

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الوكيل الاخباري - أعادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، فتح مقطع من المسرب الأيمن لطريق عمان – العقبة، المتجه إلى العقبة في المنطقة الواقعة بعد جمرك وادي اليتم، بعد إغلاقه بشكل مؤقت إثر حادث سير.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان بالتعاون مع الشركاء كافة، أزالت العوائق الناتجة عن الحادث وفق الأصول.

وكانت الوزارة، أغلقت الطريق في وقت سابق من مساء اليوم بشكل جزئي ومؤقت إثر حادث السير.

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