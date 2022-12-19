أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة

الوكيل الإخباري - بحث وزير الأشغال العامة ووزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس ماهر أبو السمن أمس الأحد، في مكتبه مطالب العاملين بقطاع التطبيقات الذكية مع اللجنة المشكلة من العاملين بالقطاع.

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ومن أبرز المطالب التي بحثها أبو السمن بحضور النائب سالم العمري، العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وآلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.



واكد الوزير خلال الاجتماع، أن هيئة تنظيم النقل البري ستدرس كافة الطلبات المقدمة من العاملين بقطاع التطبيقات الذكية وستعمل وبشكل سريع على تنفيذ الممكن منها وايجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف لخدمة هذا القطاع، مشددًا على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي.



وأشار إلى أن المباحثات جارية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هناك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات، مؤكدا ضرورة إلزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.