الأشغال تنجز مشاريع بما يفوق 144مليون دينار خلال العام 2022

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام 2022 العديد من المشاريع الاستراتيجية، فيما يخص فتح طرق جديدة وصيانة وإعادة تأهيل القديمة منها، إضافة إلى إنشاء الأبنية الحكومية وصيانتها، كما طرحت العديد من العطاءات الحكومية بما يفوق قيمته 144 مليون دينار.

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وكان من أبرز تلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع نحو 75 مشروعًا مدرسيًا موزعة ما بين مدارس متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.



كما بدأت خلال العام الماضي بإعادة تأهيل عدد من الطرق أبرزها الطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب إلى الحميمة (الجزء الأول) وطريق إربد الزرقاء، والكرك الملوكي- القصر– الربة وطريق شقيرا- الحميدية، إضافة إلى إجراء صيانة لفواصل التمدد لعدد من الجسور في البلقاء.



كما أنهت الوزارة، تنفيذ مشاريع، منها التقاطعات المرورية في العاصمة عمان- تقاطع الإرسال- الحرية، تقاطع مرج الحمام، وتنفيذ جسر خرساني للمركبات بالقرب من ميناء النفط العقبة، وتنفيذ جسر مشاة علوي في منطقة اليزيدية/السلط، ومعالجة الإنهيار الحاصل على طريق عمان التنموي، وصيانة الجسر الواقع على الطريق الزراعي المتفرع من طريق وادي شعيب، ومعالجة الانهيار وصيانة المواقع المتضررة في منتجع حمامات ماعين السياحية والعلاجية، وصيانة طريق الشحن الجوي، وتركيب جسر مشاه بعد كلية لومينوس كليه القدس.



وتعمل الوزارة، على تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط/العارضة وتنفيذ مشروع طريق صرفا الكرك وتنفيذ الأعمال لتوسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء، بمراحله الثلاث بطول بلغ نحو 15 كم.



ومن أبرز المشاريع الحيوية التي ما زالت تعمل عليها الوزارة، المشروع المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، والذي طرح بأربعة حزم (مراحل) وفي الحزمة الثانية، التي تبدأ قبل تقاطع عين غزال باتجاه الزرقاء وتنتهي بعد جسر ماركا، والعمل يشمل، إنشاء ما يقارب 3.75 كم مسارب لحافلات التردد السريع في وسط الطريق القائم بين عمان والزرقاء، وتوسعة طريق الاوتوستراد على كلا الجانبين. بالإضافة إلى ثلاثة مسارب اوتوستراد لكل اتجاه، وبناء جميع الأعمال المدنية المتعلقة بالمحطات، وهدم بعض الجسور القائمة وبناء جسور جديدة.



وبالنسبة للحزمة الثالثة، والتي تبدأ بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد، فتشمل إعادة إنشاء جسر الحزام وإنشاء نفق جت وتطويل لنفق أبو صياح وإنشاء محطتين للركاب (البيبسي والرصيفة)، وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي ليصبح بثلاثة مسارب لكلا الاتجاهين و كل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة ، السلامة المرورية بالإضافة أعمال التحويلات المرورية.



وبلغت نسبة الإنجاز ما يقارب 80 بالمئة وينتهي المشروع بالحزمة الرابعة، التي تبدأ من قبل جسر الجامعة الهاشمية (الكلية العسكرية) باتجاه الزرقاء وتنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء.



أما طريق بغداد الدولي والذي يبلغ طوله بالكامل نحو 275 كم، وتم تقسيمه لعدة أجزاء: من الصفاوي ولغاية مركز حدود الكرامة وبطول 175كم، ومن المفرق لغاية مثلث الأزرق - الصفاوي بطول (90) كم ومن طريق الأزرق ولغاية الصفاوي بطول 50 كم، وخلال الأعوام السابقة تم تنفيذ عدد من أعمال إعادة التأهيل والصيانة وأعمال السلامة العامة وتوسعة للعديد من المسارب.



ومن العطاءات قيد التنفيذ، العطاء المركزي الخاص، بتنفيذ إعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق- الصفاوي ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية ).



كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق/ الصفاوي ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية)، وتحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء/المفرق (المرحلة الأولى)، ومعالجة انزلاق الجعيدية على طريق عمان جرش إربد، وصيانة طريق ياجوز من الزرقاء للجبيهة وبالاتجاهين.



كما تعمل على تحسين وإعادة تأهيل الطريق الملوكي /القصر/الربة/مثلث راكين ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور، وإعادة تأهيل الطريق القائم والمتفرع من الطريق الصحراوي إلى قيادة لواء الملك حسين بن طلال المدرع/40، وتنفيذ أعمال صيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية القائمة على طريق البحر الميت/غور حديثة.



ووفق مديرية الطرق في الوزارة، تم طرح عطاء تنفيذ وتوسعة جسر الخالدية، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي من نقطة التقاء الدوار السابع مع الدوار الثامن وباتجاه مطار الملكة علياء بالاتجاهين، ومعالجة الانهيار بالقرب من جسر زرقاء ماعين، وتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطرق رئيسية وثانوية في جنوب المملكة (طريق الكرك/القطرانة) الجزء الأول.



كما نفذت، أعمال مشروع الحماية لجسر وادي الشامية/محافظة معان، وتوريد وتركيب جسر مشاة معدني على طريق البحر الميت بالقرب من مدرسة درة النخيل الدولية/مرج الحمام، وإعادة تأهيل جسر وادي اليتم، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي من نقطة التقاء الدار السابع مع الدوار الثامن وباتجاه مطار الملكة علياء بالاتجاهين، وصيانة طريق الموقر الأزرق (ج-1) من إشارة الفيصلية-سجن الموقر.



يذكر، أن دائرة العطاءات الحكومية، أوضحت في تقرير على موقعها الرسمي، أن عدد العطاءات المحالة حسب القطاعات والقيمة والعدد خلال 2022، بلغت 76 عطاء بقيمة اجمالية بلغت ما يفوق 144 مليون، توزعت على عدة قطاعات منها الصحة 5 عطاءات وبقيمة بلغت نحو 2 مليون، وفي قطاع الطاقة 4 عطاءات وبقيمة بلغت ما يزيد على 5 مليون، وفي قطاع الابنية 16 عطاء وبقيمة بلغت نحو 15 مليون، وفي قطاع النقل 34 عطاء وبقيمة بلغت ما يزيد عن 89 مليون، وفي قطاع التربية 12 عطاء وبقيمة بلغت على ما يزيد عن 23 مليون، مياه ومجاري 5 عطاءات وبقيمة بلغت على ما يقارب 9 مليون.