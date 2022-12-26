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الإثنين، 26-12-2022 02:20 م

الأشغال: جميع الطرق في المملكة سالكة ولا إغلاقات بسبب المنخفض

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية نتيجة الهطول المطري الكثيف، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

ولفتت إلى إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.

وشددت على أنه يتم التنسيق بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأوضحت أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.

وأكدت أن جميع الطرق في المملكة ضمن اختصاصها سالكة ولم يتم إغلاق أي طريق بسبب الظروف الجوية السائدة.

وعن الملاحظات التي تم التعامل معها حتى الساعة 2 من مساء الاثنين، أكدت الوزارة، أن الملاحظات الواردة كافة تم التعامل معها وفق الاصول بالتنسيق مع الشركاء كافة، ولم تؤثر على ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع تجمعات خفيفة لمياه الأمطار في الزرقاء والبلقاء.

ونوهت إلى أنه تم التعامل مع تجمع خفيف للحجارة والأتربة على جوانب طريق وادي شعيب والبحر الميت- المتابعة من قبل الوزارة - حيث تم معالجة الملاحظة بشكل فوري من خلال كوادرها وآلياتها المثبتة على الطريق ولم تؤثر على ديمومة الخدمات على الطريق.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

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طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111
ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158
غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291
غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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