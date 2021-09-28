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الثلاثاء، 28-09-2021 09:28 م

الأطباء : 15 ألف طبيب لا يسددون اشتراكات العضوية منذ 2018

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الوكيل الاخباري - قالت الناطقة باسم نقابة الأطباء ميسم عكروش، الثلاثاء، إن نحو 15 ألف طبيب لا يسددون اشتراكات عضوية النقابة منذ 2018.

وأضافت عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "عدد الأطباء المسجلين بالنقابة نحو 39 ألف، وبحكم قانون النقابة هناك 4 آلاف مشطوبة عضويتهم و10 آلاف نحاول إيجاد تسوية بينهم وبين النقابة".

"الطبيب فاقد العضوية لا تحميه النقابة قانونياً"، وفق عكروش التي أوضحت أن الطبيب فاقد العضوية تعتبر المضاعفة الطبية معه خطأ طبياً ضمناً ودون أي لجنة تحقيق.

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