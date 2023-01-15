الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري

الوكيل الاخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التقرير الدوري الشهري لأبرز إنجازاته لشهر كانون الأول الماضي.



وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، إنه عقد برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج "تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن" (PROMISE)، والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ملتقى التعليم الدامج بعنوان "نحو مجتمع دامج"، بمشاركة 238 خبيرا في مجال التعليم الدامج.

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