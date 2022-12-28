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الأربعاء، 28-12-2022 11:18 م

عروض وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة جدارا

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم التربوية، قسم التربية الخاصة وقسم رياض الأطفال في جامعة جدارا، فعاليات خاصة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي للطفل، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور محمد الطعامنة.

وقالت عميدة كلية العلوم التربوية في جامعة جدارا الدكتورة شروق المعابرة، إن مشكلة العجز هي مشكلة إجتماعية تستدعي دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدة أهمية ضمان حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإكسابهم المهارات اللازمة التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم، وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم وقدراتهم، وإشراكهم في جميع مجالات الحياة وضمان حصولهم على حقهم في الصحة والتعليم.

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