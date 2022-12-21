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الأربعاء، 21-12-2022 11:34 م

الأمير مرعد يعود مصابي أحداث الحسينية

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الوكيل الاخباري -  عاد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأربعاء، مصابي حادثة الحسينية بمحافظة معان، الذين يرقدون على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية.

واطمأن سموه على الوضع الصحي للمصابين، إذ استمع، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك إلى شرح من الكادر الطبي حول حالتهم الصحية.

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