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الأربعاء، 15-03-2023 01:42 م

الوطني لمكافحة الأوبئة يشارك بورشة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف

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الوكيل الإخباري - شارك المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الورشة التشاورية لقدرات الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، التي انعقدت في المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا.

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ووفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء، مثل المركز في الورشة التشاورية التي انعقدت في الفترة 14-15 من آذار الحالي، وبمشاركة واسعة من مؤسسات الصحة العامة الوطنية من جميع أنحاء العالم، الأمين العام الدكتور محمد اليحيى.


وتعد الورشة التشاورية، بمثابة منصة لمؤسسات الصحة العامة الوطنية، والتي من شأنها تقديم التوجيه والتنسيق والقيادة في حالات الطوارئ الصحية لضمان كفاءة وفعالية الاستجابة لها.


وقدم الدكتور اليحيى خلال الورشة، عرضا عن التحديات الرئيسة التي تواجه المعنيين في الصحة العامة في الأردن من حيث قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية وكفاءات القوى العاملة فيه.


وأشار إلى المجالات ذات الأولوية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز التعاون بين مختلف البلدان ومع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية في الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات الصحية، فضلا عن دوره في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين في قطاع الصحة العامة في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية في المملكة.


ولفت إلى قصص النجاح والممارسات الجيدة في المملكة، لتعزيز قدرات القوى الصحية العاملة مع التركيز على قدرات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.


وناقشت الورشة، تجارب الدول المختلفة وممارساتها المتعلقة في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، مع التركيز على آلية تنفيذ برامج رصد تشاركية وحماية المجتمعات والرعاية السريرية الآمنة والتنسيق في حالات الطوارئ.


وتطرق المشاركون في الورشة، إلى تمويل التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة العامة.

 




 

 


 

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