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الأحد، 03-10-2021 01:03 م

الأمانة: إنجاز 85% من شارع الرسالة بوادي السير

أمانة عمان


الوكيل الإخباري - انجزت امانة عمان حوالي 85 بالمئة من شارع الرسالة الذي سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي، ويعتبر رديفاً لنزول وادي السير.

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و سيربط الشارع، منطقة وادي السير/ البلد، بدوار الشعب/ شارع الملك عبدالله الثاني، إضافة للقادمين من مناطق القرى المحيطة بوادي السير.


 وأوضح المدير التنفيذي للطرق في امانة عمان المهندس رائد حدادين، اليوم الاحد، ان الامانة تعمل على تعبيد الطريق بطول 2200 متر وعرض 30 مترا ، وإنشاء الارصفة وتركيب قواعد اعمدة الانارة على طول الشارع. واضاف ان شارع الرسالة يعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في حال انجازه، بتخفيف الضغط المروري على الدوار الثامن، فضلاً عن تنمية المنطقة المحيطة به تنظيمياً واجتماعياً. 


واشار الى ان امانة عمان أنجزت شبكة تصريف مياه الأمطار على الشارع الذي يفصله جزيرة وسطية، لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الموسم الشتوي.
ودعا حدادين، المواطنين لعدم القاء النفايات في الشارع او غيرها من الاماكن التي ينتهي بها المطاف في شبكات تصريف المياه.


واضاف انه سيتم انجاز الجزيرة الوسطية وتركيب اعمدة الإنارة ووضع حلول للأتربة المنتشرة على بعض اكتاف الشارع، بالتعاون مع بعض المكاتب الهندسية والقطاع الخاص.


واوضح ان الامانة ستقوم بإجراءات مرورية على شارع الشعب، لتلافي أية أزمات قد تحدث جراء السير المار في شارع الرسالة.


من جهته، قال مدير منطقة وادي السير المهندس عماد قطيشات، ان الشارع سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي، وان اسباب انقطاع العمل به على فترات كانت بسبب تغيير خطوط الصرف الصحي التي لم تكن أقطارها تستوعب كميات المياه المنقولة بها بسبب قدمها، الى اقطار اكبر.


وذكر ان الامانة خاطبت كافة الجهات التي لها علاقة بالشارع من كهرباء ومياه واتصالات لتنفيذ خطوطهم واعمالهم قبل تعبيد الشارع حتى لا يتم تحفيره بعد ذلك.


 




 

 


 

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