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غارات تستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

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الخميس، 02-05-2024 03:17 م

غارات تستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة "المسيرة" اليمنية اليوم الخميس، بقصف مطار الحديدة الدولي في غرب البلاد، بخمس غارات جوية.

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وأوردت القناة أن "5 غارات للعدوان الأمريكي البريطاني استهدفت مطار الحديدة الدولي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.


يأتي ذلك، غداة استهداف القوات الأمريكية والبريطانية بغارات جوية منطقتي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.


بدورها، قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إنها تمتلك مخزونًا كبيرًا من أسلحة الردع الاستراتيجية، محذرة واشنطن من أي تصعيد يهدد أمن واستقرار اليمن.


وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعمًا ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".


وردًا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

 

RT

 


 




 

 


 

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