القادسية السعودي ينافس بايرن ميونخ على فان دايك

الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول مهدد بخسارة أحد أبرز لاعبيه عقب نهاية الموسم الحالي.



قالت صحيفة TEAMtalk إن "بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع فرغيل فان دايك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".



وذكرت "العملاق الألماني استعرض عضلاته بتقديم عرض ضخم لإقناع المدافع الهولندي بمغادرة ليفربول صوب أليانز أرينا".



وأشارت إلى أن رحيل المدرب يورغن كلوب قد يفتح الباب أمام موافقة فان دايك على عرض "البافاري" وإنهاء مسيرته مع "الريدز".

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وأضافت "في الوقت الذي يعد فيه محمد صلاح هو المرشح الأول للرحيل عن أنفيلد، في ظل وجود ضغوط كبيرة عليه للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن يبدو أن قائد الليفر ضمن القائمة أيضاً التي قد تغادر الفريق".



وتابعت "بروسيا دورتموند لديه رغبة في كسب خدماته، بينما يدخل القادسية السعودي بقوة منافساً للبايرن للظفر بالصفقة".

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