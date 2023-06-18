الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

الوكيل الاخباري-

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اطلقت امانة عمان الكبرى اليوم على موقعها الإلكتروني خدمة استقبال طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي في المواقع التي اعلنت عنها الاسبوع الماضي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .ووفقا للمدير التنفيذي للاسواق عبدالمجيد العدوان تم اعتباراً من اليوم ولغاية يوم غد الاثنين فتح باب استقبال الطلبات الكترونياً امام اصحاب المهن ( الملاحم ) ليتاح بعدها فتح باب تقديم الطلبات الكترونياً امام اصحاب رخص المهن ومربي الماشية والمهتمين .واشار الى ان التقدم بطلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي سيستمر حتى 22 حزيران الجاري ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر .