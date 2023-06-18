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الأحد، 18-06-2023 03:35 م

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

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الوكيل الاخباري- اطلقت امانة عمان الكبرى اليوم على موقعها الإلكتروني خدمة استقبال طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي في المواقع التي اعلنت عنها الاسبوع الماضي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي . اضافة اعلان


ووفقا للمدير التنفيذي للاسواق عبدالمجيد العدوان تم اعتباراً من اليوم ولغاية يوم غد الاثنين فتح باب استقبال الطلبات الكترونياً امام اصحاب المهن ( الملاحم ) ليتاح بعدها فتح باب تقديم الطلبات الكترونياً امام  اصحاب رخص المهن ومربي الماشية والمهتمين . 

واشار الى ان التقدم بطلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي سيستمر حتى 22 حزيران الجاري ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر .

 




 

 


 

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