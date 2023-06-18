الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

الوكيل الاخباري-
اطلقت امانة عمان الكبرى اليوم على موقعها الإلكتروني خدمة استقبال طلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي في المواقع التي اعلنت عنها الاسبوع الماضي عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي . اضافة اعلان
ووفقا للمدير التنفيذي للاسواق عبدالمجيد العدوان تم اعتباراً من اليوم ولغاية يوم غد الاثنين فتح باب استقبال الطلبات الكترونياً امام اصحاب المهن ( الملاحم ) ليتاح بعدها فتح باب تقديم الطلبات الكترونياً امام اصحاب رخص المهن ومربي الماشية والمهتمين .
واشار الى ان التقدم بطلبات الحصول على حظائر بيع وذبح الاضاحي سيستمر حتى 22 حزيران الجاري ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر .