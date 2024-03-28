الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن"

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان بمشاركة طلبة من كليات هندسة العمارة والتخطيط الحضري في عدد من الجامعات الأردنية مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" بنسختها الثانية؛ وذلك لتقديم حلول حضرية مستدامة في أحد أحياء جبل النظيف في مدينة عمان.

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وتهدف المسابقة التي تنظمها وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان في الأمانة، بالتعاون مع شبكة المدن القيادية الأربعين في العمل المناخي "C40"؛ إلى بناء فرق من طلبة الجامعات لتقديم أفكار ومقترحات معمارية قابلة للتطبيق ضمن مشروع تطوير حضري داخل حدود أمانة عمان مع تلبية حاجات المجتمعات المحلية، والسعي نحو حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التغير المناخي.

وقالت مدير وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين داود، إن هذه المسابقات تهدف إلى إشراك ودمج الطلاب في العمل ضمن مدينتهم واطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للأمانة كخطة التغير المناخي وعمان مدينة خضراء، وتطوير مقترحاتهم لتعزيز المدينة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على المدينة ومواردها لأجيال المستقبل.

وأشار مدير دائرة المخطط الشمولي المهندس أيمن النجداوي إلى أن الأمانة، أبدت اهتماما كبيرا في التخطيط الشمولي المستدام لمدينة عمان ليتماشى مع مبادئ الاستثمار بالبنية التحتية للمدينة القائمة على أساس النمو المستدام وتعزيز المناعة وتخفيض المخاطر. وبينت مندوبة شبكة C40، إيلي وايت، أهمية هذه المسابقات العالمية ومشاركة الشباب لتطوير مدينتهم والسير بها نحو الاستدامة وفتح آفاق الشباب لمتطلبات العمل في السوق الأردني والعالمي وتعزز هذه المشاركة دور مدينة عمان في قيادة العمل المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.







