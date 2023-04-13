الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 12:12 م

​الأمانة : تعاملنا مع 36 ملاحظة ولا ارتفاع لمنسوب المياه في الأنفاق

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر أمانة عمان الكبرى مع 36 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، وفق الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الملاحظات والشكاوى التي تلقتها الأمانة تمثلت بربط مزاريب المياه على خطوط الصرف الصحي ما أدى إلى فيضانها، داعيا المواطنين إلى عدم ربط مزاريب المياه على خطوط الصرف الصحي.

وأضاف أنه لم ترد أي ملاحظات من الميدان حول وسط البلد وجميع الطرق في العاصمة عمان سالكة ولا يوجد ارتفاع لمنسوب المياه داخل الأنفاق.

وأشار الرحامنة إلى أن فرق وكوادر الأمانة متواجدة الآن في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات ترد إلى مركز الاتصال الموحد بشكل فوري.

وكانت أعلنت أمانة عمان الكبرى في وقت سابق حالة الطوارئ المتوسطة (غزيرة أمطار) للتعامل مع الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.

 




 

 


 

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