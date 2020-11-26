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الخميس، 26-11-2020 12:54 م

الأمانة تعلن حالة الطوارئ بسبب الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه)، للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهد هطول زخات من الأمطار.

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ودعت الامانة في بيان اليوم الخميس، المواطنين في حال رصد اي ملاحظة الى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22 .


وسجلت غرفة الطوارئ الرئيسة منذ مساء امس، عددا محدودا من الملاحظات البسيطة تم التعامل معها على وجه السرعة من خلال كوادر الامانة في الميدان وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الخدمية الأخرى التي تقع مسؤولية المعالجة ضمن اختصاصها، كما تعاملت فرق الامانة مع أشجار آيلة للسقوط بفعل الرياح وملاحظات تنظيف لبعض المناهل تسببت بها الأتربة المنجرفة.

 

وتتابع فرق الأمانة تفقد مناهل تصريف مياه الأمطار، بالإضافة الى مجاري الأودية ومداخل ومخارج عبارات تصريف مياه الأمطار.


ودعت الامانة، المواطنين من خلال الرسائل والفيديوهات الإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الامطار.


وبينت أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية للمبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.


 




 

 


 

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