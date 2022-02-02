الأمانة تكشف لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة كاميرا مراقبة سرعة جديدة أُخفيت خلف لوحة إعلانات

الوكيل الاخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة عن حقيقة كاميرا مراقبة السرعة في شارع الاستقلال، وذلك تعليقاً على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الاخباري" إن هذه الكاميرا تم تركيبها حديثاً، وهي قيد التجريب حالياً، والصور التي تلتقطها لا تعني المخالفة، إنما يتم تجريبها فقط، مشدداً على أن السيارات التي تم تصويرها في ذلك الوقت لن يتم مخالفتها.

وأضاف الرحامنة أن وظيفة هذه الكاميرا هي مراقبة السرعة، ومراقبة الكثافة المرورية في شارع الاستقلال وغيرها من المناطق، ليتسنى لقسم المرور في أمانة عمان وضع خطط مرورية مستقبلاً تحاكي الأزمة المرورية في الشوارع الحيوية بالعاصمة.

وشدد الرحامنة على أن أي كاميرا مراقبة سرعة يتم تركيبها في شوارع عمان، لن يتم تفعيلها وبدء العمل بها قبل الإعلان الرسمي عنها في وسائل الاعلام وموقع الأمانة، ووضع شاخصات تدل على أن الشارع مراقب بالكاميرا لإشعار المواطنين بذلك.

وبين أن كاميرات المراقبة الأمنية تعود للأمن العام ولا علاقة للأمانة بها.