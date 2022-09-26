الأمانة توضح حول الانهيار في وادي السير وتصدر توصيات

الوكيل الإخباري- ياسر شطناوي - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، إن لجنة السلامة العامة زارت موقع انهيار الجدار في ضاحية الأمير راشد بمنطقة وادي السير، واطلعت على الموقع وأقرّت عدة توصيات.

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وبيّن الرحامنة لـ " الوكيل الإخباري" أن اللجنة أصدرت توصياتها بإكمال واقع العمل دون توقف وتدعيم الحفرية هندسيا.



وأشار إلى أن اللجنة شدّدت على أخذ الإحتياطات الكاملة خلال العمل وتحت الإشراف الهندسي لإستكمال أعمال بناء الجدار.



وكانت قد تسببت حفريات في أحد المباني الملاصقة لمجمع تجاري بانهيار جزء من جدار استنادي للمجمع في ضاحية الأمير راشد دون وقوع إصابات